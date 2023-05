Business news: vice ministro Rixi incontra premier Malesia, accordo su convertiplano AW609

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Alla presenza del primo ministro della Malesia Anwar Ibrahim, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha partecipato alla firma del memorandum tra Leonardo e Weststar Aviation Services per il programma sul convertiplano AW609, "un nuovo prodigio del Made in Italy che può partire da qualsiasi punto e atterrare sul tetto di un palazzo". Lo fa sapere in una nota lo stesso Rixi, in questi giorni impegnato al Langkawi International Maritime and Aerospace exhibition in Malesia. All'evento erano presenti anche il ministro dei Trasporti Anthony Loke e il ministro della Difesa Mahathir Mohamad. L'interesse sulle nostre aziende a Lima 2023 in settori determinanti come difesa e protezione civile consolida l'immagine del nostro sistema industriale all'estero. I rapporti bilaterali e multilaterali col sud-est asiatico rappresentano per l'Italia una risposta efficace alle sfide che il mercato ci impone". (Res)