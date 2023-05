Business news: presidente Kazakhstan auspica sinergia tra Corridoio di mezzo e Corridoio nord-sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sovrapponendosi con il Corridoio di trasporto nord-sud, tra la Russia e l’India, la Rotta internazionale di trasporto transcaspica (Titr), intesa a collegare la Cina all’Europa passando per l’Asia centrale, può aumentare “drasticamente” il livello d’interazione e di cooperazione tra i Paesi dell’Unione economica eurasiatica (Uee). Lo ha dichiarato il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, in occasione del suo intervento al Forum economico eurasiatico in corso a Mosca. “Gli eventi dello scorso anno hanno dimostrato ancora una volta l’importanza di sviluppare il corridoio di trasporto nord-sud come elemento chiave della nuova logistica globale. Questo corridoio che punta verso sud incontra la Rotta internazionale di trasporto transcaspica. Pertanto, si può sviluppare una sinergia significativa per lo sviluppo coordinato e sistematico di entrambe le rotte, che non sono solo fattori di crescita per l’industria, per i trasporti e per le economie, ma che possono cambiare drasticamente il livello d’interazione e di cooperazione nel vasto territorio dell’Eurasia”, ha osservato il capo dello Stato kazakho. Tokayev è arrivato a Mosca per partecipare al forum, al quale prenderanno parte anche il presidente russo Vladimir Putin, il bielorusso Alexander Lukashenko e il kirghiso Sadyr Japarov. All’evento si unirà in videoconferenza anche il presidente cinese Xi Jinping. (Res)