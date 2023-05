Business news: stampa, Tsmc incerta su apertura fabbrica in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici del colosso dei microchip Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) non hanno ancora assunto una decisione definitiva sulla costruzione di uno stabilimento in Germania, che sarebbe il primo istituito dalla multinazionale a livello europeo. Lo riferisce il quotidiano "Taiwan News" citando fonti vicine all'azienda. All'inizio del mese, l'emittente statunitense "Bloomberg" riferiva di una trattativa in corso tra Tsmc e le aziende tedesche Nxp Semiconductors Nv, Bosch e Infineon per la costruzione di uno stabilimento a Dresda con processo produttivo a 28 nanometri. L'apertura dello stabilimento rientrerebbe nei piani di Tsmc per stabilizzare le catene d'approvvigionamento globali nel quadro delle crescenti tensioni tra la Cina e Taiwan, rivendicata da Pechino come parte del territorio nazionale, e con gli Stati Uniti, che hanno adottato una serie di restrizioni sull'esportazione di microchip verso la prima potenza asiatica per rallentare lo sviluppo dei suoi programmi militari. (Cip)