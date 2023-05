Business news: Hyundai Motor, Lg costruiranno fabbrica di batterie da 4,3 miliardi di dollari negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hyundai Motor Group e Lg Energy Solution costruiranno uno stabilimento per la produzione di batterie per auto elettriche negli Stati Uniti. Le due aziende coreane hanno annunciato che il progetto comporterà un investimento di 5.700 miliardi di won (4,3 miliardi di dollari). Le due aziende assumeranno quote paritarie del nuovo stabilimento che sorgerà nello Stato Usa della Georgia, e che avrà una capacità di 30 gigawatt-ora, sufficiente per 300mila auto elettriche annue. (Git)