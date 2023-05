Business news: Iraq, export petrolio in calo verso Usa e in aumento verso Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di petrolio dall’Iraq verso gli Stati Uniti hanno registrato un calo di 73.000 barili al giorno, mentre da gennaio ad aprile 2023 sono aumentate quelle verso la Cina. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. La settimana scorsa, l’Iraq ha esportato verso gli Stati Uniti una media di 174.000 barili di petrolio al giorno, a fronte del 274.000 della settimana precedente. Di contro, nel mese di aprile 2023, le esportazioni di petrolio iracheno verso la Cina hanno raggiunto una media di 1.148 milioni di barili al giorno, in aumento del 15,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Se si considera il periodo da gennaio ad aprile 2023, invece, la media di barili di petrolio esportati quotidianamente dall’Iraq alla Cina è di 1.221 milioni di barili, in aumento dell’8,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Tra i Paesi che forniscono petrolio a Pechino, dunque, ad aprile 2023, l’Iraq è al terzo posto, mentre al primo si trova l’Aabia Saudita, con una media di 2.058 milioni di barili al giorno, seguita dalla Russia, con 1.732 milioni di barili al giorno. (Irb)