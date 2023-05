Business news: Algeria-Senegal, colloqui per rafforzare la cooperazione nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle Miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, ha ricevuto il ministro dell'Agricoltura, delle Attrezzature agricole e della Sovranità alimentare del Senegal, Aly Ngouille Ndiaye, in occasione della partecipazione del ministro senegalese al Salone internazionale dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'industria alimentare in Algeria. Lo ha riferito il ministero algerino, specificando che i colloqui tra le parti si sono concentrati sulla discussione dei modi per rafforzare e sviluppare le relazioni di cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'energia e delle miniere. I due ministri hanno anche passato in rassegna "le opportunità di cooperazione e investimento tra le aziende dei due Paesi nel campo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di rifornire le zone investite e le aree agricole, e beneficiare dell'esperienza algerina in questo campo". Il ministro algerino ha sottolineato "l'importanza di rafforzare e sviluppare gli scambi con il Senegal, attraverso i complessi di Sonelgaz e Sonatrach, in particolare nei settori di interesse comune, concentrando sullo scambio di esperienze e sulla formazione". (Ala)