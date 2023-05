Usa: debito, raggiunto un accordo di principio per evitare il default

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli staff della Casa Bianca e dei repubblicani al Congresso hanno raggiunto un accordo di principio per alzare il tetto del debito federale per due anni, effettuando al contempo una serie di tagli alla spesa pubblica. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che il passaggio del testo al Congresso entro il 5 giugno, che nei giorni scorsi il Tesoro ha identificato come la data a partire dalla quale si potrebbe verificare un default, non sarebbe “ancora certo, soprattutto alla Camera dei rappresentanti”. I repubblicani hanno la maggioranza alla camera bassa del Congresso, e l’ala più conservatrice, che ha chiesto nei giorni scorsi tagli più incisivi alla spesa pubblica, potrebbe opporsi all’accordo raggiunto dai negoziatori. Secondo le fonti, il compromesso raggiunto nella giornata di sabato 27 maggio sarebbe stato appoggiato dal presidente Joe Biden e anche dal presidente repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, dal momento che metterebbe efficacemente un freno alla spesa pubblica che altrimenti sarebbe stata destinata a crescere. Biden e McCarthy, ha confermato la Casa Bianca, hanno anche avuto un colloquio telefonico nella giornata di ieri, per limare gli ultimi dettagli. (Was)