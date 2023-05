Business news: Egitto, da luglio obbligo di fattura elettronica per importazioni ed esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità fiscale dell’Egitto ha disposto l’adesione al sistema di fatturazione elettronica, a partire dal prossimo primo luglio, per chiunque interagisca con le dogane, sia per le importazioni, sia per le esportazioni. Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso dalla stessa Autorità fiscale egiziana sul suo sito web ufficiale. Nel testo, si precisa che dal primo luglio prossimo nessuna impresa né persona fisica sarà autorizzata a importare o esportare merci passando per il sistema doganale egiziano senza aver aderito al sistema di fatturazione elettronica. Infatti, “solo le fatture elettroniche saranno prese in considerazione, al fine di rendere tracciabili le commissioni e gli altri costi deducibili e per consentire la deduzione o il rimborso della tassa sul valore aggiunto”, si legge nel comunicato, pubblicato dal direttore dell’Amministrazione fiscale egiziana, Mokhtar Tawfiq. Il vice ministro delle Finanze con delega all’Amministrazione fiscale, Reda Abdel Qader, ha spiegato che la misura si inscrive nel quadro degli sforzi delle autorità egiziane per unificare i database dei contribuenti con quelli del servizio doganale, quindi per garantire un collegamento immediato tra il sistema di fatturazione, che sovrintende alle transazioni commerciali, e la piattaforma elettronica unificata per il commercio nazionale, che invece registra le attività di importazione ed esportazione. Questo, infatti, consente di avere una corrispondenza in tempo reale tra le fatture e i relativi prodotti, riducendo i margini di evasione fiscale. L’Autorità fiscale egiziana, a tal fine, intende coinvolgere enti, associazioni e sindacati per diffondere un’informazione trasparente sulla misura appena adottata, organizzando webinar informativi ed esplicativi rivolti ai cittadini e a coloro che vorranno effettuare transazioni tramite il sistema doganale nazionale. (Cae)