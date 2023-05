Business news: Egitto, Ue e Francia forniscono 60 milioni di euro per espandere silos grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e l'Agenzia francese per lo sviluppo hanno concordato di fornire strutture per un valore di 60 milioni di euro per espandere la capacità dei silos di stoccaggio del grano in Egitto. Lo ha riferito la delegazione Ue al Cairo in un comunicato, citato dall’emittente emiratina “Sky News Arabia”. “Il piano di espansione mira ad aggiungere almeno 420 mila tonnellate di silos, principalmente per grano e altri cereali”, si legge nel comunicato. “Ciò equivale a un aumento di circa il 12 per cento dell'attuale capacità di stoccaggio del grano dell'Egitto di circa 3,5 milioni di tonnellate”, ha dichiarato la delegazione Ue. (Cae)