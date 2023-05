Business news: Marocco, inflazione sale al 7,8 per cento su base annua ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Marocco ha raggiunto il 7,8 per cento lo scorso aprile registrando un aumento rispetto allo stesso mese del 2022, principalmente a causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Lo ha reso noto l'Alto commissariato per la pianificazione mostrando che il tasso rallentato su base mensile rispetto all’8,2 per cento di marzo, l'8,9 di gennaio e il 10,1 di febbraio. Secondo le stesse statistiche, i generi alimentari sono aumentati del 16,3 per cento, mentre i beni non alimentari sono aumentati del 2 per cento, mentre i trasporti sono diminuiti dello 0,1 per cento ed i prezzi nei ristoranti e alberghi sono aumentati del 6,7.Lo scorso 21 marzo, la Banca centrale del Marocco, Al Maghrib, ha deciso di innalzare il tasso di interesse principale di 50 punti base, al 3 per cento "al fine di evitare il verificarsi di cicli inflazionistici e rafforzare la stabilizzazione delle aspettative di inflazione per facilitarne il ritorno a livelli coerenti con l'obiettivo della stabilità dei prezzi". (Mar)