Business news: Algeri, tassazione petrolifera aumentata a 9,5 miliardi di dollari

- La tassazione del petrolio in Algeria ha portato nelle casse dello Stato circa 9,5 miliardi di dollari (circa 1.300 miliardi di dinari) nei primi tre mesi del 2023, in aumento del 38 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo ha detto il direttore generale delle Imposte algerine, Amal Abdelatif, secondo quanto riferisce il quotidiano economico algerino "Le Chiffre d'Affaires". La tassazione ordinaria ha portato invece 5,8 miliardi di dollari (ovvero circa 791 miliardi di dinari), in aumento del 21 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. (Ala)