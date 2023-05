Business news: Pam, vivaio di mangrovie nel sud dell'Iraq per combattere crisi climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam), in collaborazione con il governo di Bassora, nel sud del Paese, il ministero dell'Ambiente dell'Iraq e il Centro di scienze marine dell'Università di Bassora, ha realizzato un vivaio di mangrovie nella regione, per produrre fino a un milione di piantine di mangrovie all'anno. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa del Pam, l'iniziativa mira a preservare un ecosistema di mangrovie che migliora la biodiversità della regione, cattura l'anidride carbonica e mitiga i rischi di shock climatici, alleviando al contempo la povertà, creando fonti di reddito sostenibili per le comunità costiere e di pescatori. Le mangrovie fungono da habitat e vivai per numerose specie ittiche, salvaguardano i raccolti e gli insediamenti umani dalle mareggiate e dall'erosione, oltre a filtrare gli agenti inquinanti che potrebbero contaminare le fonti alimentari. "L'introduzione delle mangrovie nella regione meridionale dell'Iraq è un passo significativo verso la lotta agli effetti della crisi climatica e il miglioramento della sicurezza alimentare", ha affermato Ally-Raza Qureshi, rappresentante del Pam e direttore nazionale in Iraq. "Piantare alberi di mangrovie potrebbe non essere la prima soluzione che viene in mente quando si considera la sicurezza alimentare, ma è un pezzo cruciale del puzzle", ha aggiunto. Secondo le stime, il ripristino delle mangrovie offre una soluzione naturale efficace ed economica per combattere la crisi climatica, fornendo un ritorno di 4 dollari per ogni dollaro investito. (Res)