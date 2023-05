Business news: Nigeria, Buhari commissiona a Dangote la più grande raffineria di petrolio dell'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente nigeriano Muhammadu Buhari commissionerà alla società Dangote Industries - fondata dall'uomo d'affari nigeriano Aliko Dangote, la persona più ricca d'Africa - una raffineria di petrolio a treno singolo da 19 miliardi di dollari, la più grande del suo genere al mondo. Il progetto, avviato nel 2017, si trova nell'area di Lekki, nello Stato di Lagos, al largo dell'Oceano Atlantico, e dovrebbe arrivare a produrre fino a 650 mila barili di greggio al giorno. La raffineria, di proprietà statale al 20 per cento, non dovrebbe funzionare a pieno regime fino al 2024. Con le dimensioni di circa 130 campi da calcio, Dangote Industries l'ha definita la più grande raffineria di petrolio a treno singolo del mondo, il che significa che avrà una sola unità di distillazione del greggio. "A piena capacità potrà soddisfare il 100 per cento del fabbisogno nigeriano di tutti i prodotti raffinati e avere anche eccedenze per l'esportazione", ha dichiarato Dangote Industries in una nota. Quello di commissionare l'impianto sarà uno degli ultimi atti pubblici di Buhari prima di cedere il potere al presidente eletto Bola Tinubu, la cui cerimonia d'insediamento è prevista per il prossimo 29 maggio. Il governo spera che la raffineria trasformerà la Nigeria - il più grande produttore di petrolio dell'Africa - da importatore di carburanti raffinati a esportatore, ponendo fine alle ricorrenti carenze di carburante e creando decine di migliaia di posti di lavoro. (Res)