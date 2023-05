Business news: Etiopia, governo indice bando per privatizzare otto aziende statali nel settore dello zucchero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo etiope ha annunciato la privatizzazione di otto compagnie statali del settore dello zucchero e ha aperto un bando per gli investitori che sono interessati ad acquisirle. Lo ha annunciato in un comunicato il ministero delle Finanze insieme all'Ethiopian Investment Holdings (Eih), il più grande fondo sovrano di investimento in Africa, specificando i nomi delle aziende che il governo intende privatizzare: si tratta di Arjo Dedessa, Kessem, Omo Kuraz 1, Omo Kuraz 2, Omo Kuraz 3, Omo Kuraz 5, Tana Beles e Tendaho. In base alla procedura, gli investitori potranno manifestare il loro interesse in modo formale a partire da oggi, 23 maggio, presentando il loro dossier e le garanzie offerte per l'acquisizione delle compagnie. Il bando è aperto agli imprenditori che abbiano firmato un accordo di riservatezza e versato la quota di partecipazione. La privatizzazione delle imprese indicate, commenta il governo nella nota, contribuirà allo sviluppo economico del Paese e a promuovere gli investimenti in modalità pubblico-privato nel Paese. (Res)