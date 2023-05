Business news: Cina contesta restrizioni su semiconduttori, Giappone tuteli filiere globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina contesta le restrizioni alle esportazioni di attrezzature per la produzione di semiconduttori, invitando Tokyo a "correggere i suoi errori e a salvaguardare la stabilità delle filiere globali". Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, durante la conferenza stampa odierna. Le iniziative dell'esecutivo di Tokyo "sono un abuso delle misure di controllo dell'export. Si discostano inoltre dai principi del libero scambio e dalle regole del commercio internazionale", ha aggiunto. Lo scorso marzo il governo del Giappone ha annunciato un rafforzamento dei controlli sulle esportazioni di 23 tipi di apparecchiature per la produzione di semiconduttori, allineandosi alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti lo scorso ottobre per frenare lo sviluppo dei programmi militari di Pechino. I vincoli alle esportazioni giapponesi dovrebbero entrare in vigore il prossimo luglio, interessando fino a sei categorie di macchinari che includono quelli per la deposizione chimica, la litografia e la fotoincisione. (Cip)