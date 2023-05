Business news: premier Kazakhstan incontra emiro Qatar, pronti a rafforzare export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan è pronto ad aumentare a 243 milioni di dollari l’esportazione di circa 60 prodotti verso il Qatar. Lo ha detto il primo ministro Alikhan Smailov all’emiro Tamim bin Hamad al Thani in un incontro avuto in occasione del terzo Forum economico qatariota a Doha. Secondo il resoconto del servizio stampa del governo di Astana, Smailov ha portato a Tamim i saluti del presidente Kassym-Jomart Tokayev e si è congratulato per il successo nell’organizzazione della Coppa del mondo di calcio. Il premier ha definito il Qatar un “significativo partner politico ed economico del Kazakhstan nel mondo arabo” e ha sottolineato come l’interscambio commerciale sia cresciuto di quasi 18 volte nel primo trimestre di quest’anno, grazie in particolare al volume degli investimenti qatarioti nel Paese centrasiatico. “C’è un notevole potenziale per rafforzare ulteriormente gli scambi commerciali. A questo proposito, vogliamo aumentare l’esportazione di 60 prodotti kazakhi per raggiungere il valore di 243 milioni di dollari. C’è anche interesse a potenziare il partenariato negli investimenti”, ha detto Smailov, evidenziando in particolare l’importanza della cooperazione tra i rispettivi fondi sovrani Qia e Samruk Kazyna. Da parte sua, Tamim ha confermato la disponibilità a rafforzare la cooperazione bilaterale in tutte le aree prioritarie. (Res)