Serbia: nuove proteste contro il governo, manifestanti circondano sede della tv di Stato

- A Belgrado si sono svolte nuove proteste contro il governo serbo, culminate nell’accerchiamento della sede della tv di Stato, “Rts”, per manifestare contro il controllo dell’esecutivo sui media e a favore della libertà di informazione. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il presidente Aleksandar Vucic un giorno dopo che la sua formazione politica, il Partito progressista serbo (Sns), aveva radunato i propri sostenitori nella capitale. La manifestazione è terminata ufficialmente alle 20 (ora locale) ma un certo numero di persone è rimasto nei pressi della sede di “Rts” e anche davanti al Parlamento. Alcuni avrebbero voluto entrare negli edifici ma gli organizzatori dell’evento glielo hanno impedito, denunciando l’infiltrazione da parte di elementi estranei che volevano dipingere i manifestanti come violenti. Quella di oggi è stata la quarta protesta intitolata “la Serbia contro la violenza”. Gli organizzatori hanno indetto una nuova manifestazione per il 2 giugno. (Seb)