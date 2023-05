Business news: Cina, in corso negoziati per la vendita di armi ad Arabia Saudita ed Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è in trattative con l'Arabia Saudita ed Egitto per importanti contratti di compravendita di armi che accrescerebbero l'influenza di Pechino in Medio Oriente e che consentirebbero al Cairo e a Riad di diversificare i propri approvvigionamenti in materia di difesa, attualmente legati quasi esclusivamente a Stati Uniti e Russia. Lo rivela il sito specializzato "Tactical Report", ripreso dal quotidiano di Hong Kong "South China Morning Post". In particolare, la Saudi Arabia Military Industries (Sasmi) starebbe trattando con la China North Industries Group Corporation (Norinco) l'acquisto di droni Sky Saker FX80, di droni a decollo verticale CR500, di droni kamikaze Dragon 5 e 10 e di sistemi di difesa aerea a corto raggio HQ-17AE. Stando alle informazioni di "Tactical Report", che cita fonti anonime a conoscenza del dossier, i negoziati tra Cina e Arabia Saudita sarebbero in corso da un anno e avrebbero raggiunto ora uno "stadio avanzato": potrebbero concludersi all'inizio del prossimo anno con un accordo su una transazione in yuan. Le trattative con l'Egitto riguardano invece la vendita di caccia multiruolo Chengdu J-10C. (Cip)