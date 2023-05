Business news: ministro Commercio interno Egitto, “sì a iniziative in favore di produttori locali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziative come quelle della Coalizione mondiale del mercato degli agricoltori apportano valori aggiunti, rendono autosufficienti i produttori locali e aiutano a ridurre il problema della sicurezza alimentare. Lo ha dichiarato il ministro del Commercio interno e dell'Approvvigionamento dell'Egitto, Ali al Moselhi, in occasione dell'Assemblea generale della Coalizione mondiale dei Farmers Markets, promossa da Coldiretti e dai suoi partner internazionali, in corso a Roma. "Sappiamo che nel mondo, soprattutto in Egitto, l'agricoltura rappresenta uno dei settori di impiego più importanti nel Paese, con il 26 per cento dell'occupazione totale", ha sottolineato il ministro, spiegando che il settore agroalimentare "favorisce l’incremento del Pil mondiale almeno per il 10 per cento, mentre in Egitto il settore rappresenta il 14 per cento del Pil". (Res)