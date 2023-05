Business news: Libano, ad aprile l'inflazione continua a salire, +8,55 per cento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Libano è aumentata dell’8,55 per cento ad aprile su base mensile, toccando il 268,78 per cento di incremento su base annua. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Amministrazione centrale di statistica del Libano. L’indice dei prezzi al consumo ha raggiunto i 4.027,82 punti ad aprile, rispetto ai 3.710,53 di marzo, partendo dalla base 100 fissata a dicembre 2013. Su base mensile, i prezzi dell'abbigliamento sono aumentati maggiormente nel mese di aprile con un incremento del 16,33 per cento. Seguono i prezzi degli alimentari e delle bevande analcoliche (14,71 per cento) e delle bevande alcoliche e del tabacco (12,32 per cento). Sono due i settori che hanno registrato una leggera deflazione ad aprile: quelli della salute (-3,16 per cento) e delle telecomunicazioni (-0,84 per cento). Su base annua, invece, i prezzi delle telecomunicazioni sono quelli che sono aumentati maggiormente con un incremento del 609,58 per cento. Sempre su base annua, il costo di alcolici e tabacchi è al secondo posto, con un incremento del 498,23 per cento. Seguono i prezzi di ristoranti e alberghi (377,97 per cento), e quelli di alimenti e bevande analcoliche (349,98 per cento), acqua, luce, gas e altri combustibili (151,02 per cento). Il 2022 è stato il terzo anno consecutivo a chiudersi con un'inflazione media a tre cifre (+171,2 per cento) su base annua, sullo sfondo della grave crisi economica e finanziaria che perdura in Libano dall'ottobre 2019. (Lib)