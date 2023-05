Business news: Israele la Banca centrale alza il tasso d'interesse al 4,75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Israele ha alzato il tasso d'interesse di riferimento per la decima volta consecutiva, alzando gli oneri finanziari di 0,25 punti percentuali fino al 4,75 per cento, nel tentativo di frenare l'inflazione, che, tuttavia continua ad aumentare. “L'attività economica in Israele è di alto livello ed è accompagnata da un mercato del lavoro teso, anche se c'è una certa moderazione in una serie di indicatori. L'inflazione è ampia e rimane elevata", afferma la Banca centrale in un comunicato stampa, citando le ragioni dell'aumento dei tassi. "Si prevede che la politica monetaria più restrittiva e la moderazione dell'attività all'estero porteranno a un rallentamento del ritmo dell'inflazione insieme a un certo rallentamento dell'attività economica in Israele", ha proseguito. La mossa della Banca centrale arriva dopo che l'indice dei prezzi al consumo di aprile è aumentato quasi del doppio rispetto alle previsioni. L'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,8 per cento, portando l'inflazione annuale negli ultimi 12 mesi al 5 per cento, secondo i dati diffusi dall'Ufficio centrale delle statistiche. Il tasso mensile dell'inflazione registrato ad aprile è il più alto da luglio 2022. Nell'ultimo anno, la Banca d'Israele ha aumentato costantemente il suo tasso di interesse di riferimento dal minimo storico dello 0,1 per cento. Nonostante le mosse, l'inflazione è rimasta al di sopra del 5 per cento in termini annuali per più di sei mesi, superando l'intervallo obiettivo del governo dall'1 al 3 per cento. (Res)