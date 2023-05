Business news: ministro Agricoltura Algeria, settore contribuisce al 14,7 per cento Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore agricolo contribuisce per oltre il 14,7 per cento al prodotto interno lordo (Pil) dell'Algeria. Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale dell’Algeria, Mohamed Abdelhafidh Henni, in occasione dell'apertura della 21esima edizione della Fiera internazionale dell'agricoltura, dell'allevamento e delle industrie agricole (Sipsa) al Palazzo delle esposizioni di Algeri. In questa occasione, il ministro ha evidenziato “le grandi dinamiche che sta vivendo il settore agricolo come settore chiave per la sicurezza alimentare”. “Il settore rappresenta più di un quarto della forza lavoro attiva, ovvero l'equivalente di 2,7 milioni di lavoratori, con un tasso di copertura del fabbisogno alimentare nazionale del 75 per cento", ha spiegato il ministro, secondo il quale “il lancio del censimento generale dell'agricoltura è previsto per il 2023, mentre nel 2022 è stata effettuata un'indagine specifica sulle risorse dell’allevamento al fine di ottenere informazioni precise sull'entità del settore e sviluppare un progetto per il suo sviluppo”. Il ministro ha anche accennato alla creazione di una rete di piattaforme logistiche in diverse province meridionali, “in linea con gli standard internazionali e destinate al confezionamento e allo stoccaggio dei prodotti agricoli”. Il ministro algerino ha presenziato all’apertura della fiera insieme all’omologo senegalese, Ali Ngouille Ndiaye, che quest'anno è stato invitato in qualità di ospite d'onore. (Ala)