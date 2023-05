Business news: presidente Tunisia, pane e materie prime sono “linea rossa” per cittadino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pane e le materie prime sono "una linea rossa" per i cittadini della Tunisia. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Kais Saied, durante una visita presso la sede del ministero dell'Agricoltura, delle risorse idriche e della pesca durante la quale ha sottolineato che occorre porre fine alla crisi di pane in corso nel Paese."Il pane deve essere fornito al cittadino e la disponibilità di grano deve mantenersi a questo livello”, ha detto Saied, evidenziando la necessità di “non rimanere in silenzio di fronte alla possibilità di affamare il cittadino”. “La mancanza di pane, olio e caffè rientra nella volontà di infiammare la situazione per noti fini politici, e la popolazione deve prestare attenzione a questo", ha aggiunto Saied. (Tut)