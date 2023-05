Business news: Taiwan, ordini d'esportazione in calo per l'ottavo mese consecutivo ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini d'esportazione di Taiwan sono crollati per l'ottavo mese consecutivo ad aprile, per effetto della contrazione della domanda globale nel comparto delle componenti ad alta tecnologia e dei semiconduttori. Stando ai dati pubblicati dal ministero dell'Economia di Taipei, gli ordini d'esportazione registrati dalle aziende con sede a Taiwan sono diminuiti del 18,1 per cento su base annua contro il calo del 25,7 per cento di marzo. Nel primo quadrimestre, il valore totale delle commesse è diminuito del 20,6 per cento su base annua attestandosi a 178,7 miliardi di dollari, 42,5 miliardi dei quali generati solo ad aprile. Il mese scorso, gli ordini relativi alle componenti elettroniche sono diminuiti del 21,9 per cento su base annua toccando i 13,93 miliardi di dollari. (Cip)