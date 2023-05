Business news: Cina, unità cloud Alibaba pronta a tagliare il sette per cento della forza lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità cloud del colosso cinese del commercio elettronico Alibaba ha iniziato un ciclo di tagli che ridurrà la forza lavoro del sette per cento, in previsione della quotazione nei mercati azionari. Lo riferisce l'emittente statunitense "Bloomberg" citando fonti riservate. L'iniziativa rientra nel piano di ristrutturazione di Alibaba, che lo scorso marzo annunciava in un comunicato la suddivisione del conglomerato in sei compagnie indipendenti, con un presidente in comune, Daniel Zhang, e sei diversi amministratori delegati. Le sei aziende si occuperanno, rispettivamente, del settore cloud, del commercio elettronico cinese, di quello globale, delle consegne a domicilio, della logistica, di media e intrattenimento. Ciascuna avrà un proprio consiglio di amministrazione e sarà "pienamente responsabile dei propri risultati", potrà raccogliere fondi e quotarsi autonomamente in borsa quando sarà pronta. "Il mercato sarà il banco di prova per le nostre ambizioni", scriveva Zhang in una lettera ai dipendenti. L'annuncio giungeva a un giorno dalla ricomparsa in Cina del fondatore del gruppo, Jack Ma, che dopo un anno trascorso all'estero, in particolare tra Australia e Giappone, ha visitato una rete di scuole private finanziate da Alibaba a Hangzhou a partire dal 2017. L'imprenditore, che si è dimesso dalla presidenza del gruppo nel 2019, era sparito dai riflettori dopo aver criticato apertamente gli enti cinesi di regolamentazione e dopo aver accusato le grandi banche statali del Paese di avere una "mentalità da banco dei pegni". (Cip)