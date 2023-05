Business news: Giordania, riprese le importazioni di petrolio dall'Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ ripresa l’esportazione di petrolio dall’Iraq alla Giordania, al ritmo di 10mila barili al giorno. Lo ha annunciato il sottosegretario per gli Affari energetici presso il dicastero dell’Energia e delle Risorse minerarie di Amman, Hassan al Hiyari, all’emittente del regno “Al Mamlaka”. Lo scorso 18 maggio, Giordania e Iraq hanno firmato un memorandum d'intesa per la lavorazione e il trasporto di petrolio greggio. Al Hiyari ha aggiunto che "sono stati effettuati lavori per riportare il petrolio iracheno in Giordania tramite petroliere, in conformità con il rinnovato memorandum e alle stesse condizioni precedentemente concordate, che sono di circa 300.000 barili al mese". Secondo precedenti dichiarazioni del ministro dell'Energia e delle risorse minerarie, Saleh Kharabsheh, i quantitativi importati dall'Iraq costituiscono circa il 7 per cento del fabbisogno di greggio del Regno. (Lib)