Business news: Hong Kong, inflazione aumentata del 2,1 per cento ad aprile

- L'inflazione a Hong Kong è aumentata del 2,1 per cento su base annua ad aprile. Lo indicano i dati del dipartimento di Censimento e Statistica, ricordando che l'inflazione sottostante nel mese di aprile si è attestata a 1,8 punti percentuali contro l'1,7 per cento di marzo. A trainare l'aumento dei prezzi il mese scorso sono stati soprattutto i rincari su alcol e tabacco, aumentati di oltre il 18 per cento, seguiti dall'aumento del costo di elettricità, gas e acqua (+17,8 per cento). La tendenza all'aumento dei prezzi potrebbe proseguire nei prossimi mesi e procedere di pari passi con la ripresa economica, ha fatto sapere l'amministrazione della municipalità, secondo cui gli incrementi potrebbero rimanere "degni di nota" per qualche tempo. (Cip)