Business news: Kazakhstan-Singapore, joint-venture per lo sviluppo della Rotta transcaspica

- L’operatore portuale di Singapore Psa International e la compagnia ferroviaria Kazakhstan Railways (Ktz) hanno firmato un accordo per la formazione di una joint-venture, nominata Kpmc, che si occuperà di promuovere lo sviluppo della Rotta di trasporto internazionale transcaspica (Titr), il cosiddetto Corridoio di mezzo volto a collegare l’Europa alla Cina via ferro e via mare, aggirando la Russia e passando per l’Asia centrale. L’accordo, si legge in un comunicato, resterà tuttavia soggetto all’approvazione dei rispettivi enti regolatori. L’obiettivo del partenariato tra Ktz e Psa è di incrementare il flusso di container attraverso la rotta, di migliorare i tempi di transito e di ridurre i costi dei trasporti con l’organizzazione di treni blocco e la fornitura di prodotti e servizi da stazione a stazione. “Questa joint-venture è una pietra miliare per Psa, poiché espande la nostra impronta globale verso l’Asia centrale e riflette il nostro continuo impegno per il rafforzamento della connettività globale e del commercio sostenibile. Attraverso il partenariato con Ktz, cerchiamo di creare una rete logistica efficiente che offra agli operatori cargo un’opzione vitale e di valore per migliorare l’agilità e la sostenibilità dei loro affari”, ha commentato l’amministratore delegato di Psa International, Tan Chong Meng. L’accordo è stato firmato in occasione del Business forum Kazakhstan-Singapore ad Astana, alla presidenza della presidente della città Stato Halimah Yacob e del primo ministro kazakho Alikhan Smailov. (Res)