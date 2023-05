Business news: l’India consegna al Bangladesh 20 locomotive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha consegnato al Bangladesh 20 locomotive diesel a scartamento largo. Lo riferisce un comunicato del ministero delle Ferrovie indiano. Per l’occasione si è svolta una cerimonia che ha unito virtualmente i ministri delle Ferrovie dei due Paesi, Ashwini Vaishnaw a Nuova Delhi e Mohammed Nurul Islam Sujan a Dacca. La fornitura, con l’assistenza finanziaria indiana, è stata concordata in occasione della visita in India della premier bengalese, Sheikh Hasina, nel settembre dell’anno scorso, e si aggiunge alle dieci locomotive donate nel 2020. Il trasporto ferroviario transfrontaliero è in crescita. Per quanto riguarda le merci sono operative cinque linee: Geda-Darsana, Petrapole-Benapole, Singhabad- Rohanpur, Radhikapur-Birol e Haldibari-Chilahati. Per quanto riguarda i passeggeri, sono attive tre tratte: Calcutta-Dacca, Calcutta-Khulna e New Jalpaiguri-Dacca. (Inn)