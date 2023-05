Bulgaria: partito Gerb congela negoziati su formazione nuovo governo con Pp-Db

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) ha deciso di congelare i negoziati per la formazione di un governo con la coalizione Continuiamo il cambiamento-Bulgaria democratica (Pp-Db). Lo ha comunicato l’ex commissaria europea Mariya Gabriel in una conferenza stampa dopo la riunione straordinaria del comitato esecutivo di Gerb. “Congeliamo i negoziati. Tutto ha un limite. Non si può costruire la democrazia su una menzogna”, ha dichiarato Gabriel, indicata da Gerb come possibile premier di un nuovo esecutivo di coalizione. La decisione è stata presa il giorno dopo la pubblicazione della registrazione di una riunione di lavoro della leadership di Pp-Db, nella quale sono emersi commenti critici nei confronti della dirigenza di Gerb e riferimenti a piani per ottenere il beneplacito di un'imprecisata ambasciata straniera verso nuovi dirigenti dei servizi di intelligence e sicurezza. Per il copresidente di Pp-Db, Kiril Petkov, la pubblicazione è avvenuta proprio al fine di far deragliare i colloqui per la formazione di un governo. (Seb)