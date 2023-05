Business news: presidente Tagikistan inaugura impianto di assemblaggio veicoli militari a Tursunzoda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, ha partecipato all’inaugurazione di un impianto di assemblaggio di veicoli militari a Tursunzoda, non lontano dal confine con l’Uzbekistan. Lo si apprende da un comunicato diramato dalla presidenza di Dushanbe, secondo cui l’impianto del gruppo Sipar Guruh dovrebbe contribuire al potenziamento delle capacità di difesa del Paese. La fabbrica è in grado attualmente di assemblare oltre 17 diversi tipi di veicoli con componenti importate, ma l’obiettivo è di incrementare il numero in futuro. Le componenti utilizzate sono prodotte dal gruppo Streit, di base negli Emirati Arabi Uniti. Secondo le stime, la produzione annuale dovrebbe attestarsi sulle 120 unità. “Questi veicoli dovrebbero rifornire le forze armate del Tagikistan, ma vi è anche l’intenzione di esplorare opportunità per l’esportazione”, si legge nel comunicato, secondo cui la struttura dovrebbe anche dare lavoro a circa cento persone. (Res)