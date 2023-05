Business news: Nepal, compagnia di bandiera Nac offrirà voli per Sydney

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera Nepal Airlines Corporation (Nac) si appresta a inaugurare un collegamento con l’Australia. Il vettore ha ottenuto dall’aeroporto di Sydney gli slot e i permessi necessari per gestire due voli alla settimana, il giovedì e il sabato. Il primo potrebbe decollare il 21 giugno. Un portavoce, Ganesh Kumar Ghimire, ha reso noto che è già stata selezionata la società di manutenzione e che è stata avviata la ricerca di un fornitore di carburante. In Australia vivono più di 130 mila nepalesi, di cui quasi 60 mila studenti. La compagnia aerea, inoltre, ha annunciato che dal 12 giugno inizierà a operare regolarmente anche dall’aeroporto internazionale Gautam Buddha di Siddharthanagar, oltre che dal Tribhuvan di Katmandu. La Nac attualmente serve solo dieci destinazioni: Nuova Delhi, Bangkok, Kuala Lumpur, Bangalore, Hong Kong, Doha, Narita, Dubai, Mumbai e Riad. Per quanto riguarda la sicurezza, è uscita dalla “lista nera” dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao) e ha migliorato il suo punteggio, ma è ancora bandita nell’Unione europea (come tutti i vettori nepalesi). (Inn)