Roma: spari durante lite tra famiglie rom, indagini in corso

- Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nel corso di una lite accesa tra famiglie rom, in un parcheggio sulla via Pontina, a Roma. A segnalare la sparatoria, questo pomeriggio, dei passanti che si trovavano nelle vicinanze. Sul posto è intervenuta la polizia che, al momento dell'arrivo, ha trovato solamente una donna incinta, la quale ha chiesto di essere portata in ospedale, perchè sotto shock. Sul luogo non sono stati trovati bossoli di pistola: quindi è probabile che il rumore di spari avvertito fosse di una pistola scacciacani. Le indagini sono in corso. (Rer)