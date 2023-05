Tim: Labriola, essere leader significa saper motivare e avere visione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vero leader deve sapere motivare e dare una visione complessiva delle cose, superando le differenze. Chiunque gestisca un gruppo di persone deve avere la capacità di motivarle". Lo ha detto Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, al Festival dell'Economia di Trento. "Nel mondo delle Tlc c’è bisogno di una leadership tecnica, qualcuno che sappia affrontare i problemi specifici del settore in cui si opera e dell’azienda nel suo complesso" ha aggiunto Labriola. "Come quando ci si rivolge a medici specialistici per le operazioni chirurgiche importanti, non ci si può affidare a un medico generico. E’ inoltre essenziale spiegare perché si fanno le cose. Il mio approccio di leadership è basato sulla trasparenza e sulla condivisione, focalizzazione delle priorità, costruzione di un rapporto solido con le persone. Da quando sono arrivato alla guida del Gruppo ho cercato di dedicare una parte importante dell’agenda al dialogo con tutti i colleghi per togliere burocrazia e diventare più veloci nello scambio di informazioni", ha concluso il top manager. (Rin)