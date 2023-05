Serbia: Vucic lascia la presidenza del Partito progressista (Sns)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha lasciato la guida del Partito progressista serbo (Sns). L’annuncio è arrivato al congresso di partito a Kragujevac, durante il quale il ministro della Difesa, Milos Vucevic, è stato scelto per sostituire Vucic alla presidenza della formazione. “Un approccio diverso è necessario per unire un maggior numero di coloro che vogliono lottare per la vittoria di una Serbia patriottica, una Serbia che abbia successo e che si concentri sui suoi cittadini”, un Paese “che non cerchi motivi di divisione ma per unirsi”, ha detto il presidente durante il congresso. Vucic ha spiegato che resterà capo dello Stato e un membro dell’Sns: “Non lascerò mai questo partito. Sono orgoglioso di aver guidato il miglior partito di questi anni”. Il congresso si è svolto il giorno dopo il raduno organizzato dall’Sns a Belgrado per mostrare sostegno al presidente dopo le proteste contro il governo seguite a due sparatorie che a inizio maggio hanno causato la morte di 18 persone. (Seb)