Lombardia: consegnati i premi Rosa Camuna, tra i premiati politici, cantanti e associazioni

- Si è aperta con un minuto di silenzio per l'Emilia Romagna la cerimonia di consegna dei premi 2023 "Rosa camuna", l'onorificenza più alta della Regione.I riconoscimenti vengono conferiti, ogni anno, in occasione della "Festa della Lombardia", che si celebra il 29 maggio, e sono destinati - su indicazione del presidente Attilio Fontana, della Giunta e del Consiglio regionale - alle associazioni, agli enti e alle persone che si sono contraddistinte per particolari attività di interesse pubblico. Tra i premiati, alla memoria, Roberto Maroni - "non dimenticheremo mai il suo impegno e le sue capacità" ha ricordato Fontana - Damiano Rizzi e l'organizzazione "Sole Terre", che ha portato e curato in Lombardia i bambini malati oncologici dell'Ucraina, l'Associazione Cometa di Como e la LEDHA, Lega per i diritti delle persone con disabilità."Una celebrazione - ha spiegato il governatore Attilio Fontana - che vuole essere un modo per ringraziare tutta la gente di Lombardia, tutta la grande comunità lombarda e in particolare chi, con impegno, operosità, creatività e ingegno, si è particolarmente distinto contribuendo allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia. Tutta la gente lombarda merita questo premio per quello che ha sempre dimostrato di essere, di saper fare e per le risposte che riesce sempre a offrire. Il tutto condito con quella solidarietà che è l'elemento che ci contraddistingue". "Giusto e doveroso - ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani - premiare chi ha fatto qualcosa di significativo per la Lombardia. La Rosa Camuna simboleggia le radici più vere e profonde della nostra comunità lombarda, donne e uomini che hanno sempre fatto dei valori del saper fare, dell'agire concreto e della solidarietà i loro tratti distintivi". Nell'ambito della Festa della Lombardia per domani, domenica 28 maggio, sarà possibile visitare il Belvedere del 39° piano (dalle ore 14 alle ore 22) e la pizza ospiterà una serie di spettacoli. (segue) (Com)