Business news: Usa, il colosso tecnologico Nvidia si avvicina al valore di mille miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda tecnologica statunitense Nvidia, leader nella produzione di microchip e processori grafici, si sta avvicinando a grandi passi al valore di mercato di mille miliardi di dollari, grazie al forte rialzo delle sue azioni in borsa dopo la revisione al rialzo delle proprie prospettive di affari nel breve termine. Le azioni della società sono cresciute del 24 per cento nella sessione di pre-mercato di giovedì 25 maggio e, se la tendenza dovesse essere confermata, il valore di Nvidia arriverebbe a 936 miliardi di dollari. Questo dopo che la dirigenza ha previsto 11 miliardi di dollari di vendite da qui alla fine di luglio, oltre il 50 per cento in più rispetto ai 7,2 miliardi di dollari stimati dagli analisti, grazie a una forte crescita della domanda di sistemi d’intelligenza artificiale come ChatGpt. Il valore di mercato di Nvidia è già più che raddoppiato dall’inizio dell’anno. (Was)