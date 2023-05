Business news: nucleare, aziende giapponesi investono in progetto per sviluppo reattori galleggianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aziende giapponesi parteciperanno a un progetto guidato dalla startup britannica Core Power per lo sviluppo di una centrale nucleare galleggiante. Al progetto partecipano in tutto 13 imprese, incluse Onomichi Dockyard e Imabari Shipbuilding, che hanno investito in tutto 80 milioni di dollari. Le centrali nucleari galleggianti offrirebbero diversi vantaggi rispetto a quelle sulla terraferma, come dimensioni più contenute, maggiore sicurezza ed efficienza e potenzialmente minori costi di realizzazione ed espansione: centrali nucleari galleggianti di piccole dimensioni non subirebbero danni a causa dei terremoti, e resisterebbero agli tsunami a patto di essere collocati in tratti di mare di profondità superiore a 100 metri. (Git)