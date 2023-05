Business news: Cina, istituite più di cinque milioni di imprese autonome nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 5,03 milioni le imprese autonome istituite in Cina nel primo trimestre, in aumento del 14,3 per cento su base annua. Lo ha riferito l'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, secondo cui alla fine di marzo le imprese autonome nel Paese ammontavano a 116 milioni, pari ai due terzi del totale delle entità commerciali cinesi. Le nuove imprese autonome nei settori della cultura, dello sport e dell'intrattenimento hanno registrato una crescita su base annua più rapida, pari a 39 punti percentuali. (Cip)