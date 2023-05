Paesi Bassi: oltre 1.500 arresti a manifestazione per il clima a L’Aja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una manifestazione di protesta contro i sussidi ai combustibili fossili a L’Aja, organizzata dal movimento Extinction Rebellion, ha condotto all’arresto di oltre 1.500 persone. Lo ha comunicato la polizia dei Paesi Bassi. “In totale, 1.579 persone sono state arrestate, 40 delle quali saranno processate” per reati dal vandalismo all’oltraggio a pubblico ufficiale, ha riferito la polizia olandese. Gli attivisti hanno bloccato la sezione Utrechtsebaan dell’autostrada A12, nel centro de L’Aja. Non è la prima volta che i militanti ambientalisti compiono azioni di protesta in questo tratto di strada. L’11 marzo scorso una manifestazione aveva condotto all’arresto di quasi 700 persone. Tra i manifestanti nel pomeriggio di oggi c’erano anche personalità note, tra le quali l’attrice Carice van Houten, celebre per aver interpretato il ruolo di Melisandre nella serie televisiva “Il trono di spade”. L’attrice è stata anch’essa arrestata e poi rilasciata. (Beb)