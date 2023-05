Business news: Honda tornerà in Formula 1 nel 2026 con Aston Martin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Honda tornerà nella Formula 1 come fornitore dei motori di Aston Martin dal 2026, quando la categoria darà inizio a un nuovo capitolo adottando regolamenti tecnici all'insegna della sostenibilità ambientale. Lo ha annunciato il costruttore di automobili giapponese. Aston Martin, con sede a Silversone, utilizza attualmente motori Mercedes, ma dal 2026 sarà l'unico team a dotare le sue monoposto di motori Honda, nell'ambito di un partenariato esclusivo. "Vincere campionati regolarmente è molto, molto difficile senza relazioni di lavoro globali, ed è per questo motivo che abbiamo assunto questa decisione", ha dichiarato l'ad delle tecnologie prestazionali di Aston Martin, Martin Whitmarsh. Il presidente di Honda Racing Corp., Koji Watanabe, ha confermato che Honda non ha in programma di fornire motori ad altre scuderie. Honda si è ufficialmente ritirata dalla Formula 1 nel 2021, ma ha continuato a fornire motori al team Red Bull, che dal 2026 farà uso di motori Ford. (Git)