Business news: Kazakhstan e Kirghizistan accelerano su collegamento stradale tra Almaty e Issyk-Kul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Kazakhstan e Kirghizistan stanno accelerando i progetti per la costruzione di una nuova strada che collegherà Almaty al lago di Issyk-Kul. Lo ha dichiarato l’ambasciatore kazakho a Bishkek, Rapil Zhoshybaev, parlando dei principali progetti congiunti tra i due Paesi centrasiatici. La strada, attualmente lunga 400 chilometri, sarà accorciata, ha spiegato l’ambasciatore. “Vogliamo anche connettere al Kazakhstan le regioni meridionali del Kirghizistan perché la nuova strada venga utilizzata per il commercio di prodotti freschi”, ha aggiunto Zhoshybaev. L’obiettivo, ha precisato il diplomatico, è in particolare quello di favorire l’esportazione di prodotti dalle regioni di Osh e Jalalabad verso il Kazakhstan e, infine, verso la Russia. (Res)