- "Si può ritenere che le tasse vadano ridotte. Ma definirle 'pizzo di Stato' è semplicemente vergognoso e offensivo. Per i contribuenti onesti, per i servitori dello Stato e per chi combatte il pizzo vero, quello della mafia. La presidente Meloni trovi il modi di scusarsi". Lo scrive su Twitter Alfredo D'Attorre della segreteria Pd. (Rin)