Ucraina: 400 militari iniziano addestramento all’uso dei carri armati Abrams in Germania

- Circa 400 militari ucraini hanno iniziato l’addestramento all’uso dei carri armati statunitensi M1 Abrams in Germania. Lo ha riferito il quotidiano “The New York Times”. Un primo gruppo di militari ha iniziato un addestramento con un focus su come operare e manutenere i mezzi. Una metà del gruppo, di stanza a Grafenwoehr e Hohenfels, nel sud della Germania, sta ricevendo un addestramento medico e all’uso di armi da fuoco. L’altra metà ne sta ricevendo uno su come manutenere i veicoli e rifornirli di carburante. Il “Nyt” ha specificato che sono 31 i carri armati M1 Abrams destinati all’addestramento in Germania, che dovrebbe durare dalle dieci alle dodici settimane. (Was)