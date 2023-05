© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri assiste alla partenza del "Giro Italia Family Ride", gara gratuita e non competitiva di 6,8 km aperta ad adulti e bambini. Via dei Fori Imperiali, altezza Vittoriano, Roma. (Ore 9:45).- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla presentazione delle squadre in gara nell'ultima tappa del Giro d’Italia. Viale Pasteur - altezza Quadrato della Concordia, Roma. (Ore 14:00).- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri assiste alla cerimonia di inaugurazione e alla scoperta della targa per la nuova denominazione dell'Istituto Comprensivo "Largo Oriani”. Largo Oriani, 1, Roma. (Ore 17:00).- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri premia il vincitore della tappa conclusiva della 106a edizione del Giro d’Italia. Via dei Fori Imperiali, altezza Vittoriano, Roma. (Ore 18:45). (segue) (Rer)