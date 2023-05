Ucraina: un morto e due feriti in bombardamento russo a Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 73 anni è morta e due persone sono rimaste ferite dopo che le forze russe hanno bombardato 16 aree nella città di Zaporizhzhia. Lo ha reso noto il governatore ucraino della regione, Yurii Malashko. La Russia ha lanciato una serie di attacchi - 108 nell'arco di una giornata - con droni, lanciarazzi multipli e artiglieria che hanno preso di mira la città sudorientale ucraina. “Il nemico sarà riconosciuto responsabile per ogni crimine di guerra, per ogni vita spezzata. Gli ucraini sono forti e indistruttibili. La vittoria è nostra”, ha scritto Malashko in un messaggio su Telegram. (Kiu)