India: domani l'inaugurazione del nuovo parlamento (3)

- “La decisione del primo ministro Modi di inaugurare il nuovo edificio del parlamento da solo, mettendo completamente da parte la presidente Murmu, non solo è un grave insulto ma un assalto diretto alla nostra democrazia che richiede una risposta adeguata”, hanno spiegato i 19 firmatari del comunicato congiunto. “La presidente non solo è il capo di Stato in India, ma anche parte integrante del parlamento”, prosegue la nota, pertanto escluderla “viola la lettera e lo spirito della Costituzione”. Più in generale, i promotori del boicottaggio hanno accusato il governo di aver “svuotato il parlamento”, dove “molte leggi controverse (…) sono state approvate quasi senza dibattito”, “le commissioni parlamentari sono praticamente morte” e “membri dell’opposizione sono stati destituiti, sospesi o silenziati”, un’allusione alla recente vicenda di Rahul Gandhi. Infine, è stata sollevata la questione dei costi (“grandi spese durante una pandemia”) e dell’assenza di “consultazione con il popolo indiano o con i parlamentari”. “Quando l’anima della democrazia viene risucchiata dal parlamento, non troviamo alcun valore in un nuovo edificio”, si legge nella conclusione. (segue) (Inn)