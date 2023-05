Lavoro: Marotta (Avs), presente a manifestazione a Roma per difendere salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Alleanza verdi e sinistra "ha convintamente partecipato al corteo indetto da movimenti sindacati e associazioni a Roma perché ci vuole un reddito e ci vuole un'espansione del welfare, ci vogliono un salario minimo e la riduzione oraria del tempo di lavoro con maggiori tutele per il lavoro autonomo". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Lazio, Claudio Marotta di Alleanza Verdi e Sinistra. "Credo inoltre che oltre al reddito, siano necessarie risorse anche per sostenere i percorsi di educazione e formazione, per calmierare i costi degli affitti, per garantire la fruizione dei trasporti pubblici e l’accesso gratuito a internet - prosegue -. Purtroppo il governo Meloni sta andando nella direzione contraria e con la parziale abrogazione del reddito di cittadinanza e il nuovo decreto lavoro, secondo le prime proiezioni, mette a rischio povertà più di mezzo milione di cittadini". (segue) (Com)