Iran-Afghanistan: talebani, due morti e diversi feriti in sparatoria al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono morte e altre sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta tra guardie di frontiera iraniane e combattenti talebani lungo il confine tra Iran e Afghanistan. Lo ha fatto sapere un portavoce dei talebani, senza spiegare le motivazioni che hanno causato gli scontri. "Oggi, nella provincia di Nimroz, le forze di frontiera iraniane hanno sparato contro l'Afghanistan", ha detto in una nota il portavoce del ministero dell’Interno gestito dai talebani, Abdul Nafi Takor, secondo il quale "durante la sparatoria, un talebano e un iraniano sono rimasti uccisi”. “Adesso la situazione è sotto controllo. L'Emirato islamico non vuole combattere con i suoi vicini”, ha detto il portavoce, senza identificare le vittime. "Senza osservare le leggi internazionali e il buon vicinato, le forze talebane hanno iniziato a sparare al checkpoint", ha affermato da parte sua vice capo della polizia iraniana, Qasem Rezaei, secondo l’agenzia di stampa iraniana “Irna”. (segue) (Res)