Difesa: Perego, a Memorial Day a Nettuno, memoria è fatto collettivo

- Oggi il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago ha presenziato alla cerimonia di commemorazione del Memorial Day 2023 presso il cimitero americano Sicily di Nettuno. Nel suo intervento durante la cerimonia ha condiviso lo spirito di aggregazione internazionale nell'onorare la memoria di coloro che , in ogni tempo, luogo o contesto d'impiego, sono caduti o risultati sispersi per fedeltà a un ideale di servizio. "Volgendo lo sguardo a queste quasi 8.000 lapidi - ha affermato il sottosegretario - e all'altrettanto potente valanga emotiva degli oltre 3.000 nomi incisi sul memoriale di chi purtroppo non ha neppure trovato sepoltura, è naturale innanzitutto inchinarsi, tutti insieme, in solidale deferenza. Tutti noi qui presenti, veterani, amici d'oltre oceano, giovani e meno giovani, impegniamoci ad onorare la memoria di caduti e dispersi commemorandone il sacrificio, il valore, i sorrisi, le emozioni e l'umanità. Dando il nostro contributo nel portare queste riflessioni e questi insegnamenti anche fuori da questo piazzale Kennedy e di tutti i luoghi di sepoltura di terra e di mare, affinché l'incubo della guerra, delle rappresaglie, dell'oppressione, non sbiadisca mai nelle nostre menti, ma rimanga monito per il futuro. Perché - ha concluso Perego -, mentre i ricordi sono individuali, la memoria è un fatto collettivo. La memoria è un atto pieno, autentico e aggregante. È il modo con cui noi ricerchiamo la nostra identità collettiva; uniti da valori comuni e da un comune sentire, che per noi significano libertà, democrazia, uguaglianza e giustizia". (Rin)